Starcoach Jalonen: „Neues Eishockey-Projekt soll entstehen“

Alles war im italienischen Eishockey Rang und Namen hat, war am Donnerstag in Mailand vertreten. Dort wurde nämlich der neue Headcoach des Blue Teams offiziell präsentiert. Jukka Jalonen soll Italien in eine erfolgreiche Heim-Olympia 2026 führen.