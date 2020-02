Der HCB Südtirol Alperia bleibt in der Erste Bank Eishockey Liga das Team der Stunde: Am Freitagabend überzeugten die Weiß-Roten gegen Spitzenreiter Salzburg auf ganzer Linie und fügten den Mozartstädtern die 1. Niederlage in der Pick Round zu.Die Einzelheiten lesen Sie auf