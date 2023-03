Starkes Jesenice zieht Buam erneut den Zahn

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mehr als 900 Fans kamen am frühen Samstagabend in die Ritten Arena, um die Buam im zweiten Halbfinal-Spiel gegen HDD Jesenice anzufeuern. Sie sahen erneut einen mutigen Auftritt ihres Teams, der aber nicht zum Sieg reichte. Jetzt wird’s für Simon Kostner & Co. ganz schwierig.