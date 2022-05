Stars, Modus, Favoriten: Alles zur Eishockey-WM

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mit einem Vorrundenspiel gegen die Schweiz startet Italiens Eishockey-Nationalteam am Samstag (15.20 Uhr) in die Weltmeisterschaft in Finnland. Die Azzurri sind in der Gruppe A, die in Helsinki ihre Spiele austrägt, der krasse Außenseiter. Das Ziel: Der Klassenerhalt.