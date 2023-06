Steiner und seine Fahrer sind frustriert: „Wie Fallobst“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

So ernüchternd hatte sich Nico Hülkenberg seine lang ersehnte Rückkehr in die Formel 1 nicht vorgestellt. „Am Ende des Tages reicht es vom Tempo her nicht. Die ersten fünf Runden war ich wie Fallobst. Ich bin einfach aufgefressen worden“, sagte der einzig verbliebene Deutsche im Fahrerfeld nach Platz 15 beim Großen Preis von Spanien.