Stimmung, Emotionen und Tore: Das Beste vom Eishockey-Derby

Das war nichts für schwache Nerven: Mit einem hart erkämpften 5:3-Sieg in Bruneck ist der HC Bozen auf den Südtiroler Eishockey-Thron geklettert. Wir haben uns in der erstmals ausverkauften Intercable Arena mit unserer Kamera unter die vielen Zuschauer gemischt und die hochkochenden Gefühle an diesem Derby-Abend eingefangen. - Foto: © youtube.com