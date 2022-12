Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HC Bozen hat im heurigen Grunddurchgang die Verhältnisse im Südtiroler Eishockey wieder zu Recht gerückt und auch das dritte Derby gegen den HC Pustertal für sich entschieden. Wir waren am Dienstagabend in der Sparkasse Arena und haben die Atmosphäre vor Ort aufgeschnappt. Neben am Ende jubelnden Boznern und enttäuschten Bruneckern, mischten sich auch FCS-Kicker unter das Publikum. Ein Stimmungsbericht.