Sturz überschattet Deutschnofen-Rennen – Routiniers top

In Deutschnofen macht an diesem Wochenende der Weltcup der Naturbahnrodler halt: Dabei kam es am Samstag zu einem schweren Sturz im Doppelsitzer-Wettbewerb, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 musste anrücken. Den Sieg holten sich derweil die Routiniers Patrick Pigneter/Florian Clara.