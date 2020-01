Österreichs Slalom-Team kommt in diesem Winter nicht richtig in Schwung. Verletzungen, Fehler, Material-Missgeschicke und bisher kein Podestplatz – das sind nicht die ÖSV-Ansprüche. Währenddessen freuen sich Alex Vinatzer & Co. auf das Heimrennen in Madonna di Campiglio.Die Einzelheiten lesen Sie auf