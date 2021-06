Südtirol tippt | Das Juve-Juwel setzt auf…

SportNews hat sich für die Europameisterschaft etwas ganz Besonderes überlegt: An jedem Spieltag werden prominente Kicker aus Südtirol ihre Tipps abgeben, über ihre Favoriten sprechen und auch persönliche Highlights bei Großereignissen nennen. Heute an der Reihe: Elisa Pfattner. Die 17-Jährige aus Latzfons stürmt für die U19 von Juventus, ist dort eine unverzichtbare Leistungsträgerin – und erinnert sich in unserer Rubrik an einen besonderen Fußball-Moment zurück.Die Einzelheiten lesen Sie auf