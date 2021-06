Südtirol tippt | Heutiges Topspiel und die Favoriten: Das sagt Fabian Tait

SportNews hat sich für die Europameisterschaft etwas ganz Besonderes überlegt: An jedem Spieltag werden prominente Kicker aus Südtirol ihre Tipps abgeben, über ihre Favoriten sprechen und auch persönliche Highlights bei Großereignissen nennen. Heute an der Reihe: Fabian Tait. Der 28-jährige Profi vom FC Südtirol gibt unter anderem seine Prognose zum heutigen Topspiel zwischen Deutschland und Portugal ab und verrät, was er Italien bei dieser EM zutraut.Die Einzelheiten lesen Sie auf