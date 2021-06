Südtirol tippt | Martin Ritsch erinnert sich an fliegende Stühle am Ballermann

Er gilt als einer der besten Mittelfeldspieler Südtirols und ist bei Oberligist St. Georgen längst nicht mehr wegzudenken. Die Rede ist von Martin Ritsch, der für uns in diesem Video die letzten Gruppenspiele dieser EM tippt. Zum Abschluss dreht er den Zeitrechner einige Jahre zurück und erinnert sich an eine ausgelassene WM-Party in der Kultdisko Bierkönig auf Mallorca.Die Einzelheiten lesen Sie auf