Südtirol tippt | Simon Greif: „Österreich wird Europameister!“

In unserer Videoserie "Südtirol tippt" will sich Oberliga-Routinier Simon Greif nicht auf ein Lieblingsteam festlegen, dafür hat er zum österreichischen Nationalteam eine ganz klare Meinung - sowohl was das Achtelfinale gegen die Türkei, als auch den weiteren Turnierverlauf betrifft. Außerdem hat der Traminer einen Party-Tipp parat. - Foto: © youtube.com