Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Alex Pfitscher hat in der Oberliga mit Tramin eine Fabelsaison gespielt, er selbst zählt zum Besten, was der Südtiroler Amateurfußball zu bieten hat. Doch wem hält der Torjäger eigentlich bei der Europameisterschaft die Daumen? Die Antwort liefert er in diesem Video. Gleichzeitig gibt er auch seinen Tipp zum Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland ab.