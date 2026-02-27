Die Olympischen Winterspiele in Mailand Cortina 2026 haben eindrucksvoll gezeigt, auf welch beeindruckendem Niveau sich Südtirols Sportlerinnen und Sportler bewegen: Mit insgesamt sieben Medaillen – zwei in Gold, eine in Silber und vier in Bronze – sowie zahlreichen Top-Platzierungen und starken Auftritten haben sie ihr Können unter Beweis gestellt.<BR \/><BR \/> Diese Erfolge verleihen der diesjährigen Wahl zusätzlichen Glanz und unterstreichen einmal mehr den hohen Stellenwert des Spitzensports in unserem Land.<BR \/><BR \/>Am morgigen Freitag finden Sie alle 17 Athletinnen, 24 Athleten sowie die sechs Mannschaften, die zur Wahl stehen im Tagblatt „Dolomiten“. Und dann sind Sie an der Reihe: Ab morgen sind die Leser gemeinsam mit den Südtiroler Sportjournalisten gefragt: Abgestimmt werden kann täglich – ganz bequem online über die Website oder mobil per App. <h3>\r\nGewinnspiel<\/h3>Mitmachen lohnt sich doppelt: Unterstützen Sie Ihre Favoriten auf dem Weg zum Titel und sichern Sie sich gleichzeitig die Chance auf attraktive Preise bei unserem Gewinnspiel. Also vormerken: Ab diesem Samstag heißt es wieder mitfiebern und abstimmen!<h3>\r\nAcht Seiten Olympia-Rückschau<\/h3>Gleichzeitig gibt es morgen auch eine Rückschau auf Olympia: Auf acht Seiten wird das Tagblatt „Dolomiten“ die Olympischen Winterspiele noch einmal Revue passieren lassen.