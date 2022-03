Südtiroler-Eishockey schielt auf Rache

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach den teilweise klaren Niederlagen der Südtiroler Mannschaften in den ersten Spielen der Playoff-Viertelfinals in der Alps Hockey League lechzen Gröden, Wipptal und Ritten am Donnerstag nach Revanche. Auch Toblach und Unterland sind in der IHL im Einsatz.