Südtiroler Karate-Ass holt WM-Titel

Der 17-jährige Fabian Pezzei von Karate Mühlbach hat es tatsächlich geschafft - bei der Weltmeisterschaft der IKU (International Karate Union) hat er am Samstag in Caorle in der Kategorie Juniores -75kg den Weltmeister-Titel geholt – sowohl im Einzel als auch mit dem Team.