Mit den Rennen im Doppelsitzer und im Einsitzer der Damen wurde am Samstag in Deutschnofen der FIL Weltcup im Rennrodeln auf Naturbahn fortgesetzt. Auch auf der vierten Station setzten sich in beiden Rennen die Südtiroler Seriensieger Patrick Pigneter/Florian Clara und Evelin Lanthaler durch.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz