Am Montag griffen auch Südtirols Rodlerinnen in die Olympischen Spiele in Peking ein. Im Kampf um die Medaillen werden sie zwar nicht mehr eingreifen, aber vor allem Debütantin Verena Hofer wusste zu überzeugen. Überschattet wurden die Rennen jedoch von einem schweren Sturz.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz