Am Wochenende standen in Lovadina di Spresiano die Italienmeisterschaften im Triathlon an. Wie gewöhnlich gingen auch dieses Mal zahlreiche junge Südtiroler Triathleten an den Start. Nach den Einzelwettkämpfen am Samstag sorgten die Staffelbewerbe am Sonntag für den krönenden Abschluss des Wochenendes.Die Einzelheiten lesen Sie auf