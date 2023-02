Süße Revanche und Viertelfinale für Sinner

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Jannik Sinner (ATP 14) marschiert seit seinem Turniersieg in Montpellier (FRA) weiter und steht im Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Rotterdam. Am Donnerstagabend eliminierte der Südtiroler den Weltranglisten-Dritten Stefanos Tsitsipas in beeindruckender Manier.