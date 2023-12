Super-G in Gröden: Kilde gegen alle

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mit der Sprint-Abfahrt wurde in Gröden am Donnerstag die Rennwoche auf der Saslong eingeläutet. Am Freitag folgt ab 11.45 Uhr am Fuße des Langkofels ein Super-G, bei dem der der Norweger Aleksander Aamodt Kilde der große Gejagte ist.