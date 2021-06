Das Rennteam aus Südtirol gastierte dieses Wochenende in Vallelunga bei Rom zu zwei weiteren Rennen der TCR Italy. Dabei konnten sich beide Fahrer des Teams auszeichnen. Antti Burri und Nicola Baldan sorgten in beiden Rennen am Sonntag für hervorragende Platzierungen.Die Einzelheiten lesen Sie auf