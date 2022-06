Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In Sand in Taufers wurde man Ende der 1980er Jahre bis zur Saison 1997/98 mit insgesamt 8 Saisons Oberligafußball fußballerisch verwöhnt. 2 Mal musste man in dieser Zeit in die Landesliga zurück, schaffte aber immer den sofortigen Wiederaufstieg. Die Rückkehr in die höchste regionale Liga ist momentan aus dem Blickfeld geraten, aber man will einen Mittelweg finden und das ist die Landesliga.