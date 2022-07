Tennis-Star outet sich als homosexuell

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die russische Tennisspielerin Daria Kasatkina hat ihre Homosexualität öffentlich gemacht. In einem am Montag erschienen Video-Interview mit dem Blogger Witja Krawtschenko kritisierte sie gleichzeitig, dass es in Russland eine Reihe von „verbotenen Themen“ gebe.