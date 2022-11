Thriller in der Turiner Nacht: Ruud siegt gegen Fritz

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Erst um kurz vor Mitternacht war das Tennisspiel zwischen Casper Ruud und Taylor Fritz entschieden. Am Ende setzte sich der Norweger, in seinem ersten Spiel bei den ATP Finals in Turin, im Tie-Break gegen den US-Amerikaner durch. Der Sieg von Ruud hat Auswirkungen auf Rafael Nadal und Carlos Alcaraz.