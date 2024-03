TICKER | Pustertals Halbfinal-Premiere: Was geht in Klagenfurt?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HC Pustertal hat mit dem Einzug in das Halbfinale der ICE Hockey League Geschichte geschrieben. Am Dienstag ist es soweit: Dann treten die Wölfe bei Grunddurchgangssieger Klagenfurt zu Spiel 1 an. SportNews verfolgt das Match mit einem Liveticker.