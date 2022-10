Tiroler Powerplay-Festival endet in der Overtime

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HCB Südtirol Alperia hat innerhalb von drei Tagen das zweite prestigeträchtige Duell in der ICE Hockey League gewonnen. Nach dem Derby-Heimsieg über den HC Pustertal am Freitag, siegten die Foxes am Sonntag in Innsbruck. Die Partie in der ausverkauften Olympiahalle verlief hochspannend.