Tomek Valtonen bleibt Wölfe-Coach

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Während sein Team noch um den Einzug in die Pre-Playoffs kämpft, ist die Zukunft von Tomek Valtonen geklärt. Der Finne bleibt HCP-Trainer und erhält einen Vertrag für die kommende Saison in der ICE Hockey League, wie der HC Pustertal am Freitag in einer Presseaussendung mitteilt.