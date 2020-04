Top-11 der Südtiroler Fußballer | Max Dalpiaz

Im Laufe seiner Karriere kommt so mancher Südtiroler Fußballer weit herum, andere bleiben ihrem Heimatverein treu und sehen dort viele Akteure kommen und gehen. SportNews hat einheimische Spieler und Trainer – querdurch vom Profi- bis in den Amateurbereich – nach ihrer persönlichen Top-11 befragt. Dieses Mal ist Tramin-Allrounder Massimiliano Dalpiaz an der Reihe, der sich für sein Traumteam geballte Oberliga-Power ins Boot geholt hat.Die Einzelheiten lesen Sie auf