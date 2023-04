Tore, Strafen, Paraden: Diese Cracks prägten die ICE

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die diesjährige Saison der ICE Hockey League ist Geschichte: Zeit also, um auf die letzten sieben Eishockey-Monate zurückzublicken. Welcher Stürmer war am treffsichersten, welcher Spieler verbrachte am meisten Zeit auf der Strafbank und an welchen Goalie gab es kein Vorbeikommen? SportNews beantwortet diese und viele weitere Fragen.