Tour de Ski: Pellegrino zieht im Fotofinish den Kürzeren

Am Neujahrstag ging in Val Müstair/Münstertal in der Schweiz die 1. Etappe der Tour de Ski für die Langläufer zu Ende. In der Verfolgung feierte Norwegen bei den Herren einen Doppelsieg, auch bei den Damen ging der Sieg an Norwegen.