Am Samstag erfolgte mit zwei Massenstart-Bewerben in Lenzerheide (Schweiz) der Startschuss für die diesjährige Ausgabe der Tour de Ski. Die Siege gingen dabei an den Russen Sergey Ustiugov sowie die Norwegerin Therese Johaug. Die zwei Südtiroler Starter gingen dagegen leer aus.Die Einzelheiten lesen Sie auf