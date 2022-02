3 Remis und 7 Siege: So sieht die Bilanz der letzten zehn Spiele von Padova aus. Nicht genug für Trainer Massimo Pavanel, der am Montag die Koffer beim einzigen ernsthaften Titel-Konkurrenten für den FC Südtirol packen musste. Fabian Tait & Co. müssen am Mittwoch zum Derby nach Trient.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz