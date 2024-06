Trainerrochade in der Serie A? Wer kennt sich da noch aus?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Trainerwechsel zum Saisonende gehören im Fußball zur Normalität, doch so viele wie heuer hat es in der Serie-A-Vergangenheit wohl selten gegeben. Insgesamt tauschen 11 von 20 Klubs, also knapp über die Hälfte, den Übungsleiter aus. Wir geben einen kurzen Überblick.