TransAlpin Run: 2 Südtiroler erzählen von ihrem Extrem-Abenteuer

Der TransAlpin Run gehört mit 265 Kilometern und 15.000 Höhenmetern zu einem der härtesten Etappenrennen in den Alpen. Die Südtiroler Sportler Ivan Favretto (Klausen) und Philipp Plunger (Gufidaun) waren in diesem Jahr als Team mit am Start. Sie kämpfen sich bis ins Spitzenfeld vor, aber dann wird das Team auf eine harte Probe gestellt. + Von Lisa Maria Kerschbaumer