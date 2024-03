Traumduell nach surrealen Szenen: Alcaraz trifft auf Sinner

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Das Traum-Halbfinale beim Masters-1000-Turnier in Indian Wells ist perfekt: Carlos Alcaraz wird am Samstag in der Vorschlussrunde auf Jannik Sinner treffen. Zuvor erlebte der Spanier in seinem Viertelfinale äußerst surreale Szenen.