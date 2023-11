Traumstart in Turin: Sinner entzaubert Tsitsipas

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Was für eine Vorstellung, was für eine Nervenstärke: Jannik Sinner hat am Sonntag zum Start der ATP Finals dem großen Druck standgehalten und Stefanos Tsitsipas glasklar besiegt. Die ohnehin riesengroße Euphorie um den Südtiroler Tennis-Star ist damit weiter angewachsen.