Trient hat sich einen erfahrenen Mann geangelt

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach dem Rauswurf von Coach und Sportdirektor am Sonntag hat der AC Trient zumindest die vakante Position des Cheftrainers nachbesetzt. Am Dienstag wird ein erfahrener Mann in der Trentiner Landeshauptstadt erwartet, der zuletzt fast durchgehend in der Serie B unterwegs war.