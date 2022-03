Trotz schlechter Vorzeichen: Ritten muss Jesenice das Lachen vermiesen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach der knappen 1:2-Niederlage in Slowenien geht das Playoff-Halbfinal-Duell in der Alps Hockey League zwischen Ritten und Jesenice in die nächste Runde. Am Dienstag wird in Klobenstein (20 Uhr) gespielt. Die Vorzeichen stehen schlecht.