Tscherms Marling ist der erste Meister der Saison

In den heimischen Amateurligen wurde am Samstag der erste Meistertitel fixiert. In der 2. Amateurliga, Gruppe A hat Tscherms Marling ganze vier Spieltage vor Schluss den Aufstieg in die 1. Amateurliga eingetütet. In der Landesliga hat sich Partschins an der Tabellenspitze absetzen können.