Die Tour de France steht auch in diesem Jahr im Zeichen der slowenischen Asse und es sieht ganz so aus, als würde erneut Tadej Pogacar triumphieren wie schon im letzten Jahr. Unser Kolumnist Sigi Heinrich hat sich in seiner Heimat auf Spurensuche gemacht und sich im Sportinstitut von Ljubljana umgesehen, wo Pogacar schon als Jugendlicher mit besonderen Veranlagungen aufgefallen ist.







Die Einzelheiten lesen Sie auf