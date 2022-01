Die drei besten Slalomläufer der aktuellen Saison (Noel, Foss-Solevaag, Samuelsson) waren bereits im 1. Durchgang ausgeschieden. Und so gab es am Sonntag in Adelboden für anderen Athleten die Chance, sich in das Rampenlicht zu bugsieren. Das gelang einem Österreicher – aber im Finale auch Alex Vinatzer.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz