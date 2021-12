Überwachungsvideo: Arsenal-Star in Garage mit Baseballschläger bedroht

Im August wurde Gabriel vom englischen Spitzenklub FC Arsenal in der Garage seiner Wohnung in London überfallen. Der Räuber war mit einem Baseballschläger bewaffnet. Gabriel fügte sich zunächst den Anweisungen des Mannes, dann schlug der Innenverteidiger den Räuber in die Flucht. Nun ist der Räuber von einem Gericht in London zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Im Rahmen des Prozesses wurden auch die Aufzeichnungen der Überwachungskamera veröffentlicht.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz