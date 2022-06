Ultimatives Berglauf-Erlebnis in den Dolomiten

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

84, 42, 29 oder 22 Kilometer über Stock und Stein im bezaubernden Berg-Panorama. Zum 12. Mal findet am 2. Juli der Dolomiten Marathon in Brixen statt, inklusive der neuen Strecke im Gadertal und eines Just For Fun Laufs.