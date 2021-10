UMFRAGE | Bozen oder Pustertal: Wer siegt im Derby?

Am 14. Februar 2013, also vor exakt 3175 Tagen, trafen der HC Pustertal und der HCB Südtirol Alperia letztmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Nun hat das lange Warten ein Ende: Am Dienstagabend kommt es zur Neuauflage des brisantesten Eishockey-Duells Südtirols. Schauplatz ist die nigelnagelneue Intercable Arena in Bruneck, der Rahmen der 14. Spieltag der ICE Hockey League. Im Vorfeld wollen wir von den Fans im Land wissen: Wer holt sich den Derby-Sieg?Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz