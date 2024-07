UMFRAGE | Wer gewinnt das EM-Finale?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Spektakulärer als erwartet waren die Halbfinal-Spiele der Fußball-EM in Deutschland. Nun treffen im Finale am Sonntag (21 Uhr) Spanien und England aufeinander. Wir möchten von unseren Lesern wissen, wer sich am Ende durchsetzen wird.