UMFRAGE | Wer wird Fußball-Weltmeister?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die am Sonntag beginnende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wirft ihre Schatten voraus. Nichtsdestotrotz möchten wir von unseren Lesern wissen, wer am Ende die WM-Trophäe in den Nachthimmel von Doha strecken wird.