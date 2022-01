Mit einem wahren Kraftakt hievte sich Sofia Goggia in Cortina zu ihrem sechsten Saisonsieg. Damit meldete die Bergamaskin auch im Kampf um die große Kristallkugel weiter ihren Anspruch an. Nach dem Rennen war die Speed-Queen jedenfalls von ihren Emotionen überwältigt. Die Delago-Schwestern übten sich derweil in Selbstkritik.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz