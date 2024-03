Unglaublich: Federica Brignone crasht die Gut-Party

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Samstag stand in Åre ein Riesentorlauf an. Die Schweizer Ausnahmefahrerin Lara Gut-Behrami hatte die Riesenchance, sich frühzeitig zur Riesentorlauf-Königin zu krönen. Doch eine „Azzurra“ hatte mit einer unglaublichen Leistung etwas dagegen: Federica Brignone.